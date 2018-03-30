قال مصدر عسكري، يوم الجمعة، إن أكثر من 143 ألف شخص خرجوا من بلدات الغوطة الشرقية حتى الآن.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري دون ان تسمه قوله، انه "لغاية الليلة الماضية خرج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية عبر تلك الممرات".

وكان الجيش النظامي فتح 4 ممرات آمنة في جسرين وحمورية ومخيم الوافدين وحرستا لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، كما افتتح يوم السبت الماضي ممرا من عربين لإخراج المسلحين وعائلاتهم من عين ترما وزملكا وعربين وجوبر لنقلهم إلى إدلب وذلك بهدف إخلاء الغوطة الشرقية من السلاح والمسلحين.

وخرجت دفعة سادسة بلغ عدد أفرادها 7002 من المسلحين وأفراد عائلاتهم في 129 حافلة عبر ممر إنساني إلى إدلب يوم الخميس، ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من عربين منذ بداية العملية 31915 شخصا.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.

سيريانيوز