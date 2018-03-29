يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل الخميس_ الجمعة بتقديم الساعة ستين دقيقة.

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وكان مجلس الوزراء أقر عام 2011 تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من آخر جمعة من شهر تشرين الأول وبدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من آخر جمعة من شهر آذار.

وتعمل سوريا بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع إلى التوقيت الشتوي، في بداية موسم الخريف.

يشار إلى أن هناك أكثر من 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي, وذلك بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.