أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا من اراضيها، فيما يأتي ذلك كرد على إجراء مماثل اتخذته واشنطن قبل أيام.

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