قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس, إن المفاوضات مع جماعة "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية مستمرة، مؤكدة وجود تقدم في المفاوضات بشأن خروجهم من الغوطة.

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وأوضح بوغدانوف في تصريح صحفي، ، أنه يوجد تواصل عبر الرسائل، والهواتف، وكذلك لقاءات.

وكانت هيئة الأركان العامة الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" أعربوا عن استعدادهم لتسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من غوطة دمشق الشرقية, فيما قال "جيش الاسلام" المعارض، يوم الثلاثاء، أن روسيا لم ترد بعد على مقترحات تشمل قوات المعارضة والمدنيين الذين لا يزالون في منطقة دوما.

وكان تنظيم "جيش الإسلام" المعارض، أعلن يوم الأحد، رفضه الانسحاب من مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، داعياً الفصائل المعارضة في الجنوب السوري للتحرك نصرةً للغوطة.

وكان مصدر حقوقي معارض رجح أن تؤدي المفاوضات في دوما إلى اتفاق يقضي بتحويلها إلى منطقة "مصالحة"، على أن تعود إليها مؤسسات النظام.

وفي سياق متصل, قال بوغدانوف أنه "من المقرر أن يتم التطرق في قمة أنقرة إلى مناطق خفض التصعيد وسيكون الهدف هو القضاء على "داعش" وجبهة النصرة"، وكيف سيساعد ذلك في حل المواضيع الأخرى بما فيها الإنسانية وبناء على مخرجات مؤتمر سوتشي".

وتعتزم انقرة استضافة قمة ثلاثية تجمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه التركي رجب طيب اردوغان والايراني حسن روحاني في نيسان القادم لبحث الأزمة السورية.