قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس إن 90% من ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية، مؤكدا تطهير الغوطة الشرقية بشكل شبه كامل من الإرهابيين.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا انه "نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب التي شارفت على الانتهاء في الغوطة الشرقية تم تطهير ريف دمشق بشكل شبه كامل من العناصر الإرهابية والمتطرفة​​​".

وتابع لافروف "لقد تم حاليا إجلاء عدد كبير من الإرهابيين ويتم العمل على إعادة الحياة الطبيعية، بات تحت سيطرة القوات الحكومة أكثر من 90 بالمئة من الغوطة الشرقية".

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وفيما يخص دور الأكراد في تسوية الأزمة السورية، أكد وزير الخارجية الروسي، أنه لا يمكن تسوية النزاع من دون مشاركة الاكراد.

وتعارض دول اقليمية وخاصة تركيا مشاركة الاكراد في محادثات جنيف واستانا لحل الازمة السورية.