ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا الاخبار السياسية شارك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا، وستعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية أوهايو الأمريكية "سنغادر سوريا قريبا جدا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر". وكانت وزارة الخارجية السورية قد اتهمت "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن بتقويض سيادتها وطالبت بإنهاء الوجود الأمريكي على أراضيها. وقامت الخارجية السورية نهاية شباط الماضي بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إن التحالف الدولي يقوض سيادة ووحدة أراضيها، وطالبت المنظمة الأممية بإنهاء الوجود الأمريكي غير الشرعي على أراضيها. سيريانيوز

2018-03-29 18:03:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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