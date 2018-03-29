رفع ثلاثة مستخدمين لتطبيق Facebook Messenger دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية العملاقة، متهمين إياها بانتهاك خصوصيتهم من خلال جمع سجلات مكالماتهم الهاتفية والرسائل النصية.

وتسعى الدعوى القضائية التي تم تقديمها في محكمة اتحادية في المقاطعة الشمالية بولاية كاليفورنيا لأن تكون إجراءً جماعياً نيابة عن جميع المستخدمين المتأثرين.

ولم تعلق شركة "فيسبوك" على هذا التحرك القانوني ضدها من قبل المستخدمين حتى الآن.

وكان "فيسبوك" الذى يعانى من فضيحة بسبب تعامله مع البيانات الشخصية للمستخدمين، اعترف الأحد الماضي، بأنه كان يسجل بعض مكالمات الخاصة بالمستخدمين وسجل رسائلهم، لكنه قال إنه لم يفعل ذلك إلا بعد الحصول على موافقة، حيث كان هذا الأمر متاحاً عبر ميزة متوفرة لدى مستخدمي هواتف آندرويد.

وقال "فيسبوك" إنه لا يستخدم محتوى المكالمات أو الرسائل النصية، ويتم تخزين تلك المعلومات بشكل آمن، ولا تباع لأطراف أخرى، كما أن الميزة اختيارية ويمكن للمستخدمين إلغاء تفعيلها.

ونفت "فيسبوك" أنباء تفيد بأنها تجمع بيانات المستخدمين من تطبيق "ماسنجر" وتقوم بتسريبها.

وتواجه "فيسبوك" فضيحة تسريب بيانات 50 مليون مستخدم، حيث قامت شركة أمريكية باستخدام تلك البيانات في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

سيريانيوز