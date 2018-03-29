كشفت شركة "أبل" في مؤتمر أبل التعليمي في شيكاغو، عن القلم الالكتروني الجديد Crayonالمصنع من قبل Logitech والمصمم خصيصاً لأجهزة الآيباد.

وقال موقع theverge، ان الشركة أعلنت عن سعر القلم البالغ 49 دولار ، وقالت انه سينضم إلى مجموعة الأقلام الذكية لدي أبل والتي تشمل قلم Pencil Apple الذي يبلغ سعره 99 دولار.

وأضاف الموقع ان شركة "أبل" اعلنت أيضاً عن مجموعة جديدة من الأغطية ولوحات المفاتيح المدمجة لأجهزة الآيباد من Logitech، والتي ستأتي بسعر 99 دولار ومتوافر من الصيف المقبل وكلا المنتجين لن يكون متاحاً للعامة فقط من أجل المدارس والطلاب فقط.

يشار الى ان المؤتمر التعليمي لشركة "أبل" يتمحور حول تفضيل الطلاب والمعلمون لنظام تشغيل iOS، خصوصاُ بعد ان قامت جوجل بالإعلان جهاز Chromebook (من انتاج شركة Acer) الذي يعمل بنظام تشغيل Chrome OS.

ويبدو ان شركة "أبل" تريد الدخول في منافسة شديدة مع شركة "غوغل"، حيث أعلنت اليوم عن جهاز الآيباد التعليمي الجديد بسعر 299 دولار والذي يحتوي على شاشة 9.7 بوصة مع دعم قلم Pencil ومعالج A10 Fusion، وبطبيعة الحال، سيعمل قلم Crayon منLogitech مع هذا الجهاز أيضاً.

سيتوفر الجهاز بسعر 299 للطلاب والمدارس فقط، ولكن سيتوفر للجميع بسعر 329 دولار.

سيريانيوز