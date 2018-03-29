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"غوغل" تستحوذ على تطبيق Tenor الكيبورد المختص بصور GIFs
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علوم وتكنولوجيا
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استحوذت
شركة "غوغل" على تطبيق Tenor،
أول كيبورد مختص بصور GIFs علىiOS.
وقال الرئيس التنفيذي للتطبيق على مدونة Tenor ،
أن " أنه هذه الفرصة ستساعده على استهداف جميع مستخدمي الهواتف الذكية البالغ عددهم
3 مليار، وسيواصل الفريق عمله كعلامة تجارية مستقلة وبنفس الفريق والرؤساء
التنفيذيين".
وكان تطبيق Tenor بدأ
منذ 3 سنوات ونصف كأول كيبورد مختص في صور GIFs علىiOS،
وحقق نجاحاً بالتعاون مع الكثير من الشركات والشبكات الاجتماعية مثل Facebookو samasung لاستخدامه
في تطبيقات المراسلة الخاصة بهم لمساعدة الأشخاص في التعبير عن مشاعرهم باستخدام
صور GIFs عن
طريق قاعدة بيانات Tenor.
وحصل التطبيق على 300 مليون مستخدم و12 مليار عملية بحث عن صور GIFs شهريًا،
واحتفل بأواخر عام 2017 بإطلاق اول كاميرا خاصة بإنشاء صور GIFs،
وواصل تعاونه مع علامات تجارية مثل Dunkin
Dounts وبذلك حصل على جائرة افضل تجربة للتسويق عبر الهاتف الذكي.
سيريانيوز
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2018-03-29 08:37:31
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