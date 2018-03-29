أفادت تقارير، بأن متجر "غوغل" أصبح يقدم خدمة تلخيص أحدث المسلسلات والأفلام وأماكن عرضها، بما يسهل على المستخدم عملية الاختيار بين المحتوى الترفيهي.

واضافت التقارير، ان Google play سيساعد المستخدم في البحث عن أي مسلسل ورؤية أي من الخدمات التي توفره، وبذلك يمكنه الوصول إلى التطبيق الذي يتيح خدمة البث ومن ثم تشغيله مباشرة وربطه مع التلفاز إن أراد.

ويتيح المتجر حصر البحث ضمن تصنيفات معينة مفضلة، فعلى سبيل المثال لو أردت بسرعة البحث عن فلم لسهرة الليلة فيمكنك تضييق نطاق البحث على تلك التصنيفات.

وأشارت التقارير الى ان المتجر سيعرف بعد فترة من الاستخدام ما الأفلام والمسلسلات التي تفضلها بناء على نشاطك مع التطبيق، فعلى سبيل المثل شخصيًا أفضل أفلام الفانتازيا، وبناءً على نشاطي في استخدام التطبيق سيزيد من اقتراح تلك الافلام والمسلسلات في المستقبل.

ويتيح التطبيق اضافة المسلسلات والافلام التي لم تصدر بعد الى قائمة الامنيات بحيث يتم إشعارك حين توفرها في أحد تطبيقات البث او حين توفرها للإيجار او التخفيض.

وتأتي هذه الميزة بعد أن اصبح المحتوى الترفيهي محتوى ضخم وصاخب، حيث تنافست في السنوات الأخيرة العديد من الشركات لتقديم خدمات بث المحتوى ومع كثرة تلك الخدمات مثلNetflix و HBO و Amazon prime وحصرياتها .