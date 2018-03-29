الذهب يواصل انخفاضه... ويصل إلى 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب الانخفاض، يوم الخميس، وبلغ غرام الـ21 قيراط سعر 17300 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصياغة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17300 ليرة للمبيع، و17200 ليرة للشراء. وحددت ايضا سعر غرام الـ18 قيراط بـ14830 ليرة للمبيع، و14730 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب سجل يوم الأربعاء 17400 ليرة، ليعاود الانخفاض بعد ارتفاع بسيط سجله وصولا الى 17500 ليرة للغرام. سيريانيوز

2018-03-29 08:08:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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