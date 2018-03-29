فاز المرشح عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر، حيث حصل على نسبة 92 % من جملة أصوات الناخبين مقابل 3 % لمنافسه موسى مصطفى موسى، وذلك بحسب نتائج أولية.

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بيّنت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية، فوز بولاية ثانية بنسبة 92% من جملة أصوات الناخبين مقابل 3 % لمنافسه موسى مصطفى موسى.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري أن "عدد الأصوات الصحيحة بلغ نحو 23 مليون صوت، من أصل 25 مليونا تم الإدلاء بها، فيما يصل عدد المتمتعين بحق التصويت إلى 60 مليون مواطن".

وأوضح الموقع أن "النتائج الأولية أظهرت فوز السيسي بحصوله على نحو 21.5 مليون صوت، في حين حصل منافسه موسى على أكثر من 700 ألف صوت".

وبدأت عملية الفرز مساء الأربعاء فور إغلاق صناديق الاقتراع في جميع المحافظات، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل.

وتنافس على الرئاسة مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، بينما غاب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد ودعوات للمقاطعة.