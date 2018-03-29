أعلنت هيئة الأركان التركية، يوم الخميس، مقتل جندي تركي متأثراً بجروح أصيب بها اثر انفجار قنبلة خلال عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

ونقلت وكالة (الأناضول) بياناً للأركان التركية جاء فيه، ان "الجندي توفي متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة انفجار قنبلة مصنوعة يدويا، خلال عملية (غصن الزيتون) في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية."

وأضاف البيان ان "الجندي المصاب فارق الحياة في المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه".

وأصيب الجندي التركي في العمليات العسكرية التي جرت يوم 22 آذار الجاري في إطار غصن الزيتون.

وكان جنديان تركيان قتلا واصيب 6 آخرين يوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت "وحدات حماية الشعب الكردية"، اثر عملية استهدفت تجمعاً لهم على طريق جندريسه- عفرين.

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار الجاري من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.

سيريانيوز