أفادت وكالة الأنباء (سانا)، بان دفعة خامسة من المسلحين مع عائلاتهم خرجوا، ليلة الأربعاء، من 4 بلدات في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، باتجاه ادلب.

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واشارت الوكالة الى ان "89 حافلة على متنها 5290 شخصاً بينهم 1374 مسلحاً خرجت من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية باتجاه إدلب، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وخرجت خلال الأيام الماضية 4 دفعات من المسلحين مع عائلاتهم في جوبر وعربين وزملكا وعين ترما باتجاه محافظة ادلب .

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.