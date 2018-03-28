ألقت السلطات اللبنانية القبض على سوريين اثنين لارتكابهم أفعال جرمية مخالفة للقوانين ومنافية للأخلاق في لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية"يوم الثلاثاء، أن دورية أمنية من مفرزة استقصاء الجنوب، أوقفت في بلده قانا السوريين (خالد خ) وابنه (موسى خ) الأول بجرم إقامة منتهية الصلاحية واغتصاب ابنته القاصر وتعنيفها.

وأضافت الوكالة أن المتهم الثاني (موسى خ) ألقي عليه القبض بجرم "دخول لبنان خلسة واغتصاب شقيقته وزوجة أبيه ، وتعنيف قاصر ".

ويشار إلى أنه سبق و ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح.

سيريانيوز