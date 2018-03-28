أغلقت يوم الاربعاء، صناديق الاقتراع المصرية وذلك في ختام اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية المصرية بعد تمديد التصويت ساعة إضافية بسبب سوء الاحوال الجوية.

وذكرت وسائل اعلام ان " مراكز الاقتراع اغلقت أبوابها في آخر أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يرجح أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها بفترة ثانية".

و عرض التلفزيون الرسمي المصري صورا تظهر بدء فرز الاصوات .

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن عمليات فرز الاصوات ستبدأ مباشرة على أن تعلن النتيجة النهائية في الثاني من الشهر المقبل.

وكان التصويت قد استمر ثلاثة أيام بينما صوت المصريون في الخارج أيام 16 و17 و18 اذار آذار الجاري.

ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في الثاني من نيسان المقبل، وإذا لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 ستجرى جولة إعادة في 24 من الشهر ذاته.

ويتنافس على الرئاسة مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، بينما يغيب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد ودعوات للمقاطعة.