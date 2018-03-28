أعلنت وحدات "حماية الشعب" الكردية، يوم الأربعاء، عن مقتل جنديين تركيين وإصابة ستة اخرين بجروح في عملية استهدفت تجمع لهم على طريق جندريسه – عفرين.

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ونقلت وسائل اعلام كردية عن الناطق المتحدث الرسمي للوحدات بروسك حسكة قوله ان "أربع سيارات اسعاف تركية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل القتلى والجرحى".

وكان الجيش التركي أعلن مقتل اثنين من جنوده بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عمليات تفتيش في منطقة عفرين منذ يوم الاثنين الماضي.

كما قتل 3 من الجنود الأتراك الخميس الماضي، بانفجار عبوة ناسفة في عفرين، بحسب ما اعلنته هيئة أركان الجيش التركي .

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار الجاري من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.