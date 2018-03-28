سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، يوم الاربعاء، انخفاضاً،،مقارنة بآخر سعر له، حيث وصل الى 455 ليرة سورية ..

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 458 ليرة للمبيع، و 455 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل في 25 الشهر الجاري إلى 466 ليرة مبيع، و 463 ليرة شراء.