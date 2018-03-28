نفت الشركة السورية للاتصالات يوم الاربعاء، صحة ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع للانترنت من الخميس حتى السبت.

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ونقلت وسائل اعلام محلية عن الشركة قولها انها "تعمل على تحسين جودة الانترنت عبر وضع عدة دارات إضافية بالخدمة ستكون جاهزة بالأيام القليلة القادمة".

وكانت الاتصالات اكدت في وقت سابق أن شبكة الانترنت جيدة بشكل عام وتعمل وفق المواصفات العالمية، إلا أن البطء قد يطرأ عليها في عدة حالات، منها ما يتعلق بالدارات الدولية، حيث تأثر الوصلات أحياناً بالحوادث الطارئة كقطع في الكابلات البحرية أو القيام بالصيانة الدورية والتي تسبب انخفاضاً في السعات المتوافرة ريثما تتم صيانة التجهيزات المعطلة.‏

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.