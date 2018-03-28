قام وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ونظيره العماني يوسف بن علوي، يوم الأربعاء، بافتتاح مقر السفارة السورية الجديد في العاصمة العمانية مسقط.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، ان المعلم ونظيره العماني يوسف بن علوي استكملا مباحثاتهما ، بحضور أعضاء الوفد السوري وكبار موظفي وزارة الخارجية العمانية ، وذلك بعد افتتاح مقر السفارة السورية الجديد في مسقط.

واجرى المعلم، في وقت سابق اليوم مباحثات مع رئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري "العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشعب السوري ومجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى".

وبدأ وزير الخارجية وليد المعلم الاثنين زيارة الى مسقط، تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، التقى خلالها عدد من المسؤولين، وتم بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتعتبر سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أعلنَ عن زيارة المعلم لها منذ بداية الحرب، كما أنها الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي ما تزال تحتفظ بعلاقتها الدبلوماسية مع دمشق وسفارتها مفتوحة فيها.

ويشار إلى أن هذه ثاني زيارة معلنة للوزير المعلم إلى السلطنة منذ اندلاع الازمة في سوريا عام 2011، بعد زيارة مماثلة في العام 2015.

سيريانيوز