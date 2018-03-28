تعتزم السلطات التركية افتتاح بوابة جمركية هي الأولى من نوعها على الحدود السورية لتسهيل الدخول إلى منطقة عفرين وإيصال المساعدات إليها، عقب استعادتها من قبل قوات "غصن الزيتون"، والتي شنتها القوات التركية منذ 20 كانون الثاني الماضي.

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وذكرت صحف ووكالات انباء تركية أن "الحكومة التركية أصدرت قرارا بفتح معبر جمركي جديد للعبور إلى الجانب السوري عبر مدينة هاتاي جنوب تركيا".

وسيكون موقع البوابة الجمركية في قرية حمام الحدودية التي تتبع قضاء قوملو شرقي ولاية هاتاي، وتبعد حوالي 10 كيلومترات عن بلدة ومركز ناحية جنديرس في عفرين.

و جاء القرار بهدف تسهيل الدخول إلى عفرين و إيصال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة ( الأناضول)، فقد عُقِد في مقر رئاسة الوزراء التركية اجتماع، في أنقرة، الأربعاء، تقرر فيه فتح بوابة جمركية بين ولاية هاتاي جنوبي تركيا ومنطقة عفرين.

يشار الى ان الجيش التركي سيطر، بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين في 18 اذار الجاري، بعد أسابيع من حملة عسكرية بدأت في 20 كانون الثاني ضد المقاتلين الأكراد.