نفت روسيا، يوم الأربعاء، إبرام أي اتفاقات رسمية مع الجانب التركي للدخول إلى الأراضي السورية، وذلك بعد توارد أنباء عن اتفاق بخصوص تسليم مدينة تل رفعت بريف حلب، والخاضعة تحت سيطرة الأكراد، للقوات التركية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال ممثل قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أليكسندر إيفانوف عبر صفحة القناة المركزية للقاعدة، "نعتقد أن تركيا لها مصالح مرتبطة بالأمن القومي للبلاد وهي تسعى إلى تأمينها عبر التحركات العسكرية البرية على حدودها الجنوبية".

وأضاف ايفانوف "نأمل مجدداً بأن تعمل الحكومة التركية على إضفاء الشرعية على تلك التحركات من خلال التنسيق مع الحكومة السورية ".

وكانت انباء تواردت امس ان اجتماعًا جرى بين الجانبين الروسي والتركي، أفضى إلى انقرة الأخيرة الضوء الأخضر للسيطرة على مدينة تل رفعت، استكمالاً لعملية “غصن الزيتون”.

وبدأ الجيش التركي بالتعاون مع قوات "الجيش الحر"، يوم الثلاثاء، عملية عسكرية في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل الكردية.

وتأتي العملية العسكرية في تل رفعت عقب سيطرة الجيش التركي، بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" على كامل قرى وبلدات عفرين، بعد حملة عسكرية بدات منذ 20 كانون الثاني الماضي ضد المقاتلين الاكراد.

وهددت تركيا بان عملية "غصن الزيتون" ستمتد وستشمل كل الحدود مع سوريا، حتى تطهيرها من "الارهابيين" على حد وصفها، في حين تدين الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "احتلالاً"، مطالبة القوات التركية بالانسحاب فوريا وبشكل غير مشروط.