أقر التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بمقتل 855 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واشار التحالف، في بيان له، نشرته وسائل اعلام، الى ان " ما لا يقل عن 855 مدنيا قتلوا بشكل غير متعمد جراء غارات التحالف منذ بدء العملية".

وأضاف البيان أنه "لا يزال هناك 522 تقريرا حول سقوط مدنيين في سوريا والعراق قيد الدراسة".

وكان التحالف الدولي اعترف في شهر شباط الماضي بمقتل 841 مدنيا على الأقل خلال العمليات في سوريا والعراق منذ بدايتها.

ويؤكد مراقبون أن الأرقام التي ينشرها تحالف واشنطن حول عدد الضحايا المدنيين لغاراته تجافي الحقيقة حيث وثقت جماعة "إيروورز" للمراقبة في إحصاء أعدته مؤخرا مقتل 5961 مدنيا على الأقل في ضربات جوية للتحالف الدولي.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق ، فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته.