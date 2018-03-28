أفادت وكالة (سانا)، يوم aالاربعاء، إن عملية إخراج مسلحين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية باتجاه ادلب، مستمرة لليوم الخامس على التوالي.

وأضافت الوكالة إنه تم تجهيز 18 حافلة تقل 1053 شخصاً بينهم 239 مسلحاً من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية تمهيداً لنقلهم إلى إدلب.

ولفتت الوكالة الى ان الجيش النظامي بالتعاون مع الهلال الأحمر أنهى منذ ساعات الصباح الأولى جميع الإجراءات الرامية إلى إخراج الدفعة الخامسة من إرهابيي عربين وجوبر وعين ترما وزملكا الرافضين للمصالحة إلى إدلب، مبيناً أن عدداً من الحافلات دخلت عبر ممر عربين إلى جوبر لتقل المسلحين وعائلاتهم.

أن الحافلات تقف في منطقة تجمع على أوتستراد حرستا مرفقة بالدوريات من الجهات المختصة وعدد من سيارات الإسعاف التي تنقل بعض المرضى ومصابي الإرهابيين موضحا أنه تم تجهيز 10 حافلات تقل 566 شخصا بينهم 132 ارهابيا تمهيدا لنقلهم إلى إدلب في وقت لاحق مساء اليوم.

وخرجت يوم الثلاثاء 101 حافلة على متنها 6432 شخصا بينهم 1521 مسلحاً من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية غادرت إلى إدلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".

سيريانيوز