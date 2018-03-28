كشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يوم الثلاثاء، ان مواجهة وشيكة كادت تقع بين قوات التحالف والقوات الروسية في سوريا الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل اعلام عن ماتيس قوله ان "قوات رديفة للجيش النظامي انتشرت الأسبوع الماضي شرق الفرات الذي يشكل منطقة خفض التوتر بالتوافق مع روسيا، لكنها اقتربت إلى حد كبي رمن مواقع الجنود الأمريكيين"، دون ان يحدد تاريخاً دقيقاً للحادثة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه إثر مشاورات بين قائد الأركان الأمريكي الجنرال جو دانفورد ونظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، "انسحبت هذه العناصر وقمنا أيضا بتراجع محدود".

وأضاف الوزير الأمريكي "هذه المرة تم حل الأمر عبر الخط الهاتفي لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكانت رئاسة الأركان الأمريكية أصدرت الخميس بيانا أشارت فيه إلى مكالمة هاتفية بين الجنرالين تناولت الوضع في سوريا وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وتسيطر (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من التحالف الدولي على منطقة شرق الفرات، حيث سبق أن وجهت قوات التحالف ضربات استهدفت مجموعات موالية للجيش النظامي اقتربت من تلك المنطقة.

وتعارض الحكومة السورية أعمال التحالف الدولي في سوريا وتعتبره عدواناً وغير شرعي، كونه بدأ دون طلب أو موافقة منها، بينما يواصل التحالف تواجده وأعماله في سوريا منذ 2014.

سيريانيوز