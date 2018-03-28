قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا في موسكو آخر تطورات الوضع في سوريا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن "لافروف ودي ميستورا سيبحثان يوم غد الخميس، موعد وصيغة وقائمة المشاركين في الجولة القادمة من المحادثات السورية - السورية في جنيف".

واضاف بوغدانوف "غدا سنبحث موعد وصيغة والمشاركين وأجندة العمل (في جولة جنيف القادمة)".

وبين الديبلوماسي الروسي ، بأن دي ميستورا ولافروف، سيبحثان كذلك مسألة تشكيل "اللجنة الدستورية السورية، كيف ستعمل وبأي تشكيلة لأنه يجب اتخاذ القرار مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري".

وسبق ان قال دي ميستورا ان جنيف هي السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد .

ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وعقدت عدة جولات من المفاوضات السورية اخرها جولة فيينا والتي عقدت برعاية أممية يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

سيريانيوز