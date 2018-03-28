الذهب يعاود انخفاضه .. والغرام يبلغ 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب الانخفاض، يوم الأربعاء، وبلغ الغرام من عيار 21 قيراط 17400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام عيار 18 بسعر 14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب ارتفع قبل أيام بمقدار 100 ليرة، وبلغ 17500 ليرة، بعد فترة من الثبات. سيريانيوز

2018-03-28 08:51:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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