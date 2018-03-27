قدم موقع متخصص، بعض الخدع التي تتيح استخدام أكثر من حساب على تطبيق "واتساب" على جهاز الكومبيوتر.

وقال موقع Gadgetsnow، انه يمكن استخدام حسابين مختلفين لتطبيق "واتساب" عبر نفس المتصفح دون أي مشاكل وذلك عبر فتح موقع http://web.whatsapp.com في متصفح الويب الخاص بك وكذلك على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، عليك مسح رمز الاستجابة السريعة QR code ضوئيًا على الشاشة باستخدام الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي لبدء استخدام حساب واتس آب.

ومن أجل فتح حساب واتس آب مختلف عبر نفس المتصفح، عليك فتح علامة تبويب جديدة، ثم قم بلصق هذا الرابط tab- http://dyn.web.whatsapp.com واضغط enter.

وبمجرد الانتهاء من ذلك سترى نفس الشاشة مع رمز الاستجابة السريعة QR Code، ثم قم بمسح الرمز مرة أخرى باستخدام الحساب الآخر، لتتمكن من الوصول إلى حسابين مختلفين لـ"واتسآب" عبر نفس المتصفح.

يشار الى ان استخدام اكثر من حساب على تطبيق "واتساب" على الهواتف الذكية بات أمراً سهلاً للعديد من المستخدمين.

سيريانيوز