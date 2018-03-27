كشف مصدر في شركة "غوغل"، ان هاتفي سامسونج جلاكسى S9 وS9 + سيحصلان على دعم تكنولوجيا جوجل للواقع المعزز ARCore خلال الأسابيع المقبلة.

ونقل موقع phonearena الهندى عن إيان مولدون مهندس أنظمة وبرمجيات بشركة غوعل، انه سيتم تحديث النظام، لكي يحصل هاتفا سامسونج جلاكسى S9 وS9 + على دعم تكنولوجيا جوجل للواقع المعزز ARCore خلال الأسابيع المقبلة.

وفى الوقت الحالي فإن أجهزة جلاكسي S8و S8+وNote8 يدعمون منصة ARCore، إلا أن هواتف جلاكسي S9 لم تحصل بعد على الدعم.

وتابع الموقع، أن مستخدمي هواتف جلاكسي S9 سيكون بمقدورهم استخدام العديد من الألعاب والتطبيقات التي تدعمها منصة ARCore والتي تم إطلاقها بالفعل على متجر بلاي ستور لمنصة اندرويد.

وحتى الآن فإن هذه المنصة تدعم عدد قليل من الهواتف والتي تضم كل من:

- جوجل Pixelو Pixel XLو Pixel 2 و Pixel 2 XL.

- سامسونج جلاكسى S8و S8+و Note8و S7 و S7 edge

- هاتف LG V30 و V30+ إصدار اندرويد أوريو فقط.

-هاتف آسوس ZenFone AR

- هاتف OnePlus 5 & 5T

ويجرى حاليا اختبار تقنيات الواقع المعزز على العديد من الأجهزة، إلا أنه لم يحصل أي منها على الدعم بشكل رسمي، فيما يفترض أن تحصل المزيد من الأجهزة على دعم منصةARCore في المستقبل.

سيريانيوز