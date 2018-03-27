البرازيل تهزم ألمانيا في برلين ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

حققت البرازيل فوزا معنويا على المانيا بهدف نظيف في مباراة ودية جمعت بينهما على الملعب الاولمبي في برلين امام 72717 متفرج .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل غابريل جيزوس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية في الدقيقة 37.



يذكر ان المنتخب الالماني فشل في الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة بعد تعادله ضد فرنسا وانكلترا واسبانيا وخسارته اليوم ضد البرازيل. كما انها الخسارة الاولى لالمانيا منذ سقوطها امام فرنسا بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس اوروبا عام 2016.



وكانت المواجهة الاولى بين المنتخبين منذ ان الحقت المانيا خسارة مذلة بالبرازيل في عقر دارها بنتيجة 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014 في طريقها لاحراز اللقب العالمي.



كان المنتخب البرازيل الاخطر في الشوط الاول بفضل تحركات ويليان وفيليبي كوتينيو وجيزوس في خط المقدمة، في حين اكتفى المنتخب الالماني بالاستحواذ على الكرة من دون خطيرة حقيقة على المرمى البرازيلي بفضل صلابة الثنائي ثياغو سيلفا وميراندا.



وبعد ان اضاع جيزوس فرصة ذهبية بعد هجمة مرتدة سريعة حيث اطاح الكرة فوق العارضة بعد ان تلاعب بمدافعين المان، عوض خطأه بتسجيل هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستثمرا كرة عرضية رائعة من ويليان حاول كيفن تراب التصدي لها لكن الكرة اجتازت خط المرمى (37).



وفي الشوط الثاني كانت الكفة متكافئة حيث حاول المنتخب الالماني اللعب على الاطراف وتموين الكرات العرضية باتجاه غوميز ثم بديله فاغنر لكن الدفاع البرازيلي ابعد الخطر.



في المقابل، شكلت مرتدات البرازيل خطورة ومن احداها نجح كوتينيو في مراوغة احد اللاعبين وسدد من مشارف المنطقة كرة علت العارضة بقليل (67).



وتعرض مدافع المانيا العملاق جيروم بواتنغ لاصابة في كاحله فتمت معاجلته وعاود اللعب قبل ان يخرج متألما قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. سيريانيوز 2018-03-27 19:50:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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