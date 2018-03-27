فرنسا تعوض خسارتها امام كولومبيا بثلاثية بشباك روسيا استعداداً للمونديال الروسي اخبار الرياضة شارك

عوض المنتخب الفرنسي خسارته أمام كولومبيا، بفوزه 3-1 على مضيفه الروسي في مباراة دولية ودية في كرة القدم استعدادا لمونديال روسيا 2018.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاء الشوط الاول خاليا من الاثارة باستثناء فرصة خطيرة لكل منتخب، قبل ان ينهيه كيليان مبابي (19 عاما) بهدف التقدم (40)، وفي الثاني عزز بول بوغبا الفارق من ضربة حرة جميلة (49)، قبل ان يقلصه فيدور سمولوف (68)، ثم يضيف مبابي هدفه الثاني (83).



وهذه المباراة الاخيرة لفرنسا قبل ان يعلن المدرب ديشان في 15 ايار تشكيلته النهائية لمونديال الصيف المقبل.



وتلعب روسيا في دور المجموعات من كأس العالم مع الاوروغواي ومصر والسعودية، وفرنسا مع استراليا والبيرو والدنمارك. سيريانيوز 2018-03-27 18:28:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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