حققت تونس ثاني فوز لها في مبارياتها التجريبية استعدادا لكأس العالم في روسيا اثر تغلبها على كوستاريكا 1-صفر في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيس الفرنسية الجنوبية الثلاثاء في اطار استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

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وسجل وهبي الخزري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 عندما تخلص ببراعة من مدافع كوستاريكا كندال واطسون قبل ان يسدد الكرة بطريقة ساقطة من فوق حارس ريال مدريد كايلور نافاس.



وكان "نسور قرطاج" تغلبوا في مباراتهم الاولى على ايران بهدف نظيف ايضا يوم الجمعة الماضي.



اما كوستاريكا التي كانت تغلبت على اسكتلندا 1-صفر في غلاسغو الاسبوع الماضي فقدمت اداء مخيبا واكتفت باللعب بطريقة دفاعية معظم فترات المباراة.



وفي لقاء ودي آخر، من دون نجمها محمد صلاح وتشكيلتها الاساسية، خسرت مصر مباراتها الثانية تواليا امام اليونان صفر-1 الثلاثاء في زوريخ .



بعد خسارتها بصعوبة امام البرتغال 1-2، قدمت مصر مباراة عادية تحت امطار زوريخ عجزت فيها عن التسجيل، ضمن سلسلة اختباراتها قبل مواجهة روسيا والاوروغواي والسعودية في المونديال.



وكان منتخب "الفراعنة" اهدر فوزا غاليا على حساب بطلة اوروبا 2016 عندما تقدم بهدف لنجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح منذ الدقيقة 56 قبل ان تستقبل شباكه هدفين قاتلين من نجم ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو (90+2 و90+5).