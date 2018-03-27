نفت شركة "فيسبوك" أنباء تفيد بأنها تجمع بيانات المستخدمين من تطبيق "ماسنجر" وتقوم بتسريبها.

وقالت الشركة على صفحة الأخبار في بيان ان " هذه الخاصية اختيارية لتسهيل عملية التواصل".

وجاء بيان الشركة بعد ردود الفعل الواسعة حول قيام "فيسبوك" بتسريب بيانات مكالمات ورسائل المستخدمين في "ماسنجر".

وتوفر "فيسبوك" في تطبيقات "ماسنجر وفيسبوك لايت" خدمة تُمكن المستخدمين من ربط تطبيق المراسلة ليكون التطبيق الأساسي للرسائل والمكالمات على الهاتف، وهو ما جعل المستخدمين يرون في ذلك خطورة كبيرة على بياناتهم بعد فضيحة تسريب البيانات الأخيرة.

وبمجرد الموافقة على استخدام هذه الخاصية التي تظهر عند بداية استخدام التطبيق، فإن تطبيق "ماسنجر" سيصبح التطبيق الأساسي لإرسال واستقبال الرسائل وكذلك المكالمات بدلا من تطبيق الهاتف الافتراضي.

وأوضحت الشركة بأن "هذا رائج بين تطبيقات أندرويد التي تُتيح استيراد سجل الهاتف والأمر ليس مقتصرا على فيسبوك. كما أن أي شخص بإمكانه إيقاف هذه الخاصية بأي وقت كان".

وأكدت الشركة أن "هذه البيانات يتم حفظها لكل حساب على حده ولا تقوم الشركة ببيعها أو جمعها لأطراف أخرى، وبذلك فإن جميع البيانات تبقى أمنة".

وتواجه "فيسبوك" فضيحة تسريب بيانات 50 مليون مستخدم، حيث قامت شركة أمريكية باستخدام تلك البيانات في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

سيريانيوز