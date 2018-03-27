أعلنت شركة البرمجيات "موزيلا"، التوقف مؤقتاً عن الإعلان على "فيسبوك"، بعد فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا.

وقالت "موزيلا" في منشور عبر مدونتها "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في كيفية مشاركة بيانات العملاء، وتحديدًا تعزيز إعدادات الخصوصية الافتراضية لتطبيقات الطرف الثالث، سننظر في العودة".

وأضافت الشركة في منشورها "ستوقف موزيلا الإعلانات على فيسبوك مؤقتا، إذ يعرف فيسبوك الكثير عن مستخدميه البالغ عددهم ملياري شخص - ربما معلومات أكثر حميمية من أي شركة أخرى، إنها تعرف كل ما نضغط عليه ونحبه على مواقعهم، ونعرف من أقرب أصدقائنا وعلاقاتنا، وبسبب حجمه، أصبح فيسبوك أحد أكثر المنصات ملاءمة للوصول إلى الجمهور لجميع الشركات والمطورين، سواء كانت شركة بمليارات الدولارات أو غير هادفة للربح".

وقالت موزيلا "نحن نتفهم أن فيسبوك اتخذ خطوات للحد من وصول مطوري البرامج إلى بيانات الأصدقاء وكان هذا بعد أن بدأت فيسبوك علاقتها بأستاذ جامعة كامبردج، والذى أصبح قراره بمشاركة البيانات التي جمعها من فيسبوك مع Cambridge Analytica يتصدر عناوين الأخبار حاليًا، لقد دفعتنا هذه الأخبار إلى إلقاء نظرة فاحصة على إعدادات الخصوصية الافتراضية الحالية فى فيس بوك، نظرًا لأننا ندعم النظام الأساسي باستخدام دولاراتنا الإعلانية، وعلى الرغم من اعتقادنا بأنه لا يزال هناك الكثير لتعلمه، إلا أننا وجدنا أن إعداداته الافتراضية الحالية تجعل الوصول مفتوحًا إلى الكثير من البيانات- خاصة فيما يتعلق بإعدادات تطبيقات الجهات الخارجية".

وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أن مؤسسة "موزيلا" تدير أيضًا عريضة تطالب فيسبوك بتغيير أذونات التطبيقات الافتراضية و "احترام" مستخدميها.

وتواجه "فيسبوك" فضيحة تسريب بيانات 50 مليون مستخدم، حيث قامت شركة أمريكية باستخدام تلك البيانات في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

سيريانيوز