التعادل يحسم لقاء سورية والعراق في ختام بطولة الصداقة اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل 1-1 لقاء سورية والعراق الثلاثاء امام اكثر من 60 الف متفرج على استاد البصرة الدولي في ختام بطولة الصداقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا تقدم العراق عن طريق مهند علي (56) ونجح فراس الخطيب في التعديل (75).



وكان المنتخب القطري تغلب على مضيفه ونظيره العراقي 3-2 في مباراته الاولى، وتعادل في الثانية امام سوريا 2-2.



وتوج لاعب المنتخب اكرم عفيف بلقب هداف البطولة (3 اهداف).



وهذا التعادل الخامس بين المنتخبين اللذين التقيا في 29 مباراة، ففاز العراق في 18مباراة و سوريا 6 مرات.



وهذه اول بطولة ودية مصغرة تقام في العراق بعد قرار رفع الحظر عن ملاعبه والسماح باقامة المباريات الرسمية في البصرة وكربلاء واربيل. سيريانيوز 2018-03-27 18:17:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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