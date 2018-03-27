أفادت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الثلاثاء، أنه تمّ تجهيز ٦٥ حافلة تقل ٤١٨٣ شخصا بينهم ١٠٠١ مسلح من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما تمهيدا لنقلهم إلى محافظة إدلب.

وأضافت الوكالة، حافلات كبيرة تدخل تباعا إلى المنطقة المخصصة عبر ممر عربين تمهيدا لدخولها إلى مركز تجمع في بلدة عربين لإخراج مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب.

وتابعت أن سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري ترافق الحافلات أثناء دخولها إلى مناطق انتشار المجموعات المسلحة للإشراف على عملية تجهيز الحافلات وإخراجها باتجاه ممر عربين الذي افتتحه الجيش العربي السوري السبت الماضي.

وكانت الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم تضمنت 17 حافلة بداخلها 981 شخصاً خرجت مساء السبت، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري عبر ممر عربين باتجاه محافظة إدلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في بيان الاثنين، أن نحو 6.5 ألف من المسلحين وأفراد عوائلهم غادروا الغوطة عبر منفذ عربين خلال اليومين الماضيين، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع "فيلق الرحمن"، مشيرةً إلى أن يوم الأحد، فقط شهد خروج 81 حافلة تقل 5453 مسلحا وأفراد عائلاتهم .

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام ".

سيريانيوز