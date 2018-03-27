أعلن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا يوم الثلاثاء، انه سقط 27 قتيلا وعشرات الجرحى في 24 ساعة الماضية جراء سقوط قذائف هاون على مدينة دمشق مصدرها المسلحون المتواجدون في مخيم اليرموك.

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ونقلت وسائل اعلام عن رئيس المركز، الجنرال يفغني يفتوشينكو، قوله: إن "المسلحين المتمركزين في منطقة مخيم اليرموك نفذوا ست عمليات قصف استهدفت أحياء سكنية في دمشق، وتم إطلاق 13 قذيفة هاون عليها، مما أسفر عن مقتل 27 مدنيا وإصابة 58 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية جراء القصف".

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية،حيث تعرضت مناطق مناطق جنوب دمشق منذ ايام لعمليات عسكرية، ومعارك بين الجيش النظامي و "داعش" في حي القدم، وسط قصف طال الحي ومناطق قريبة منه كمخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن جنوب دمشق تمكن خلالها تنظيم "داعش" من السيطرة على القدم بحسب مصدر حقوقي معارض.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اعلن يوم الاثنين، ان مناطق جنوب دمشق والقلمون الشرقي في ريف دمشق ستكون المحطة المقبلة بعد الغوطة الشرقية.

وكانت دمشق على وشك الانتهاء من كابوس القذائف بعد سيطرة الجيش النظامي على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، والتي هي منصات لاطلاق الهاون والصواريخ على العاصمة، عقب حملات عسكرية ومعارك بدأت في شباط الماضي، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض، فيما لم يتبق في يد المعارضة من الغوطة سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".