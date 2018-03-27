بغياب ميسي.. إسبانيا تقسو على الارجنتين بسداسية تحضيراً لنهائيات كأس العالم اخبار الرياضة شارك

ألحق منتخب إسبانيا خسارة مذلة بضيفه الأرجنتيني 6-1 الثلاثاء في على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات مونديال روسيا 2018.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل للفائز دييغو كوستا (12) وايسكو (27 و52 و74) وتياغو الكانتارا (55) واياغو اسباس (74)، وللأرجنتين التي غاب عنها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني المدافع نيكولاس اوتامندي (39).



وبعد غيابه عن مواجهة ايطاليا الاخيرة (2-صفر) بسبب مشكلة عضلية، لم يشارك ميسي، نجم برشلونة الاسباني، للمرة الثانية تواليا.



وفي ظل غياب افضل لاعب في العالم 5 مرات الى المهاجم سيرخيو اغويرو والجناح انخل دي ماريا بسبب الاصابة، دفع المدرب خورخي سامباولي بلاعبي الوسط جيوفاني لوسيلسو وايفر بانيغا ومكسيميليانو ميسا وراء مهاجم يوفنتوس الايطالي غونزالو هيغواين.



ولدى اسبانيا بطلة العالم 2010 واوروبا 2008 و2012، التي غاب عنها صانع اللعب دافيد سيلفا لاسباب شخصية، لم يشرك المدرب خولين لوبيتيغي المهاجم رودريغو مورينو اساسيا كما في مباراة المانيا (1-1)، فلعب العائد دييغو كوستا اساسيا امام ماركو اسنسيو وايسكو. سيريانيوز 2018-03-27 19:56:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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