خسارة قاسية للبرتغال بطلة أوروبا أمام هولندا استعداداً لكأس العالم 2018 اخبار الرياضة شارك

مني المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بخسارة قاسية بسقوطه الكبير امام نظيره الهولندي بثلاثية نظيفة في جنيف في مباراة ودية ضمن اطار استعداد الاول لمونديال 2016.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكانت البرتغال بطلة اوروبا عام 2016، حققت فوزا صعبا للغاية ضد مصر 2-1 الاسبوع الماضي عندما قلبت تخلفها بهدف الى فوز بهدفين سجلهما رونالدو في الوقت بدل الضائع.



لكن المنتخب الهولندي الذي كان يخوض ثاني مبارياته الرسمية باشراف مدربه الجديد رونالدو كومان ضرب بقوة في الشوط الاول الذي شهد تسجيله الاهداف الثلاثة في المباراة.



واستهل جناح ليون ممفيس ديباي التسجيل بعد مرور 12 دقيقة قبل ان يضيف المخضرم راين بابل الثاني من كرة رأسية (32) ثم اختتم مدافع ليفربول وقائد هولندا فيرجيل فان دايك التهديف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتسديدة على الطاير.



وحاول المنتخب البرتغالي تقليص الفارق، لكن مهمته ازدادت صعوبة منتصف الشوط لدى طرد لاعبه جواو كانسيلو في الدقيقة 62 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية اثر مخاشنته لتوني فيلهينا.



يذكر ان المنتخب الهولندي الذي يشهد فترة انتقالية بعد اعتزال افضل نجومه، فشل في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.



يذكر ان البرتغال ستلعب في نهائيات كأس العالم في مجموعة تضم اسبانيا، والمغرب وايران. سيريانيوز 2018-03-27 12:28:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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