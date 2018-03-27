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تضامناً مع المملكة المتحدة.. ايسلندا تقاطع دبلوماسياً مونديال روسيا 2018
اخبار الرياضة

اعلنت ايسلندا مقاطعتها كأس العالم المقررة في روسيا من 14 حزيران الى 15 تموز المقبلين، من الناحية الدبلوماسية تضامنا مع المملكة المتحدة التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها الى العرس الكروي في خضم قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.


 

 

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واوضحت وزارة الخارجية الايسلندية في بيان "من ضمن الاجراءات المتخذة من قبل ايسلندا هو تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية. وبالتالي فان المسؤولين الايسلنديين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

يذكر ان منتخب ايسلندا بلغ نهائيات مونديال روسيا حيث سيواجه منتخبات الارجنتين، كرواتيا ونيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتعتبر المشاركة الثانية لايسلندا في بطولة كبرى بعد نهائيات كأس اوروبا 2016 حيث بلغت الدور ربع النهائي بعد تحقيقها فوزا مدويا على انكلترا 2-1 في الدور الثاني.

سيريانيوز

2018-03-27 12:38:23
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