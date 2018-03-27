كشفت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة امريكياُ، يوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الامريكية تبني قاعدة عسكرية كبيرة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط بعد استعادها من تنظيم "داعش" منذ بضعة أشهر.

وقال متحدث باسم "قسد" مهدي كوباني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ان "آلات البناء تعمل حاليا في منطقة حقل العمر النفطي، ولا يمكننا تقديم معلومات حول مساحة القاعدة من منطلق الأمن".

وأضاف كوباني انه "تعمل في المنطقة حاليا آلات البناء وتقوم وحدات "قوات سوريا الديمقراطية" بتوفير السلامة".

وأنشأت الولايات المتحدة مؤخرا قواعد عسكرية في عدد من المناطق شمالي سوريا، مثل الطبقة ورميلان والشدادي وكوباني وعين عيسى ومنبج والرقة والحسكة وتل أبيض.

وكانت موسكو اشارت سابقاً الى ان الولايات المتحدة أقامت نحو 20 قاعدة عسكرية في سوريا في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".