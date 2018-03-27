أعلن الجيش التركي، يوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في عفرين شمال سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن القوات التركية قولها في بيان، ان " جنديين تركيين قتلا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عمليات تفتيش في منطقة عفرين يوم الاثنين."

وكانت هيئة أركان الجيش التركي قالت يوم الخميس الماضي، ان ثلاثة من الجنود الأتراك قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في عفرين.

ومن جانبه، قال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي ان "الجيش قتل 11 مسلحا كرديا يوم الاثنين في منطقة أرسوز في خطاي قرب البحر المتوسط."

وقال مكتب الحاكم إن "الجيش احتجز جثث ستة مسلحين وبنادق من طراز إم-16 وقاذفا للصواريخ وذخيرة"، مشيرا الى أن السلطات تعتقد أن المسلحين مسؤولون عن عدد من الهجمات في الإقليم العام الماضي.

وكانت تركيا تمكنت في 18 آذار الجاري من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.

سيريانيوز