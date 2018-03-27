دعت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، النظام السوري إلى حماية المدنيين المحاصرين في بلدة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق وإيصال المساعدات اليها.

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ونقلت وسائل إعلام عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله، للصحفيين بمقر المنظمة بنيويورك، ان"الأمم المتحدة تدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في دوما، وضمان حماية جميع المدنيين في الغوطة ".

وتجري روسيا حالياً مفاوضات مع "جيش الإسلام"، الذي يسيطر على بلدة دوما، بشان انسحاب مقاتليه من البلدة مع تسليم أسلحتهم الثقيلة ، الامر الذي يرفضه هذا التنظيم.

وأضاف المسؤول الاممي أن "ما يقرب من 55 ألف من المدنيين الذين تم نقلهم من الغوطة الشرقية يتم حاليًا استضافتهم في 7 مراكز إيواء جماعية في ريف دمشق".

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.