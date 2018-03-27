تواردت أنباء، يوم الاثنين، بأن الجيش النظامي أعطى مهلة لمقاتلي "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية مدتها 48 ساعة من اجل الانسحاب من المنطقة، قبل أن يبدأ عملياته العسكرية.

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وذكرت قناة (الميادين) ان "معلومات متداولة في دمشق تتحدّث عن إمهال الجيش النظامي مسلّحي " جيش الإسلام" في دوما 48 ساعة للرد على التسوية قبل أن يبدأَ الجيش عملية الحسم".

من جهته أكد مصدر عسكري لصحيفة (الوطن) المحلية "توجه جميع القوات العاملة في الغوطة الشرقية استعداداً لبدء عملية عسكرية ضخمة في دوما ما لم يوافق مسلحو "جيش الاسلام" على تسليم المدينة ومغادرتها".

بدورها أفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ببدء حشود عسكرية ضخمة في محيط مدينة دوما بريف دمشق .

وتضاربت الأنباء، امس الاثنين، حول موافقة "جيش الإسلام" على الخروج من الغوطة الشرقية، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن مسلحي "جيش الإسلام" أعربوا عن جاهزيتهم لتسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من غوطة دمشق الشرقية، في وقت نفت فيه مصادر المعارضة تلك الأنباء.

لكن "جيش الإسلام"، نفى الانباء بخصوص التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن انسحاب مقاتليه من بلدة دوما بريف دمشق.

يشار إلى ان مدينة دوما، أصبحت الوحيدة الواقعة تحت سيطرة "جيش الاسلام"، بعد اتفاقات وتسويات في بقية المناطق جرت خلال الأيام القليلة الماضية أفضت لخروج مقاتلي المعارضة وبسط النظامي سيطرته على المنطقة.