بدأت صباح، يوم الثلاثاء، الإجراءات والتحضيرات لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية، إلى محافظة إدلب تنفيذاً يهدف لجعل المنطقة خالية من السلاح والمسلحين.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية انه تم تجهيز 13 حافلة، تقل 831 شخصاً بينهم 189 مسلح من زملكا وعربين وجوبر وعين ترما في الغوطة الشرقية.

ولفتت الوكالة الى أن حافلات كبيرة تدخل تباعا إلى المنطقة المخصصة عبر ممر عربين تمهيدا لدخولها إلى مركز تجمع في بلدة عربين لإخراج مسلحي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب.

وتم يوم الاثنين إخراج 100 حافلة على متنها 6749 شخصا بينهم 1620 مسلحا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية إلى إدلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتوصل الجيش النظامي الجمعة لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة في بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية، يقضي بإخراج 7 آلاف شخص من مسلحين وعوائلهم من البلدات الأربع، إضافة لتسليم خرائط الأنفاق والألغام وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش النظامي.

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب.

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام".

سيريانيوز