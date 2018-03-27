أفادت وكالة الأنباء (سانا)، بان الجيش النظامي تمكن، ليلة الاثنين، من تحرير 28 مختطفاً كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، في وقت خرجت دفة ثالثة من المسلحين مع عائلاتهم من 4 بلدات بالمنطقة باتجاه ادلب.

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وأشارت الوكالة إلى أن" المختطفين الذين كانوا محتجزين لدى المسلحين في عربين تم نقلهم بواسطة حافلة إلى إحدى المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي".

ومن المختطفين المحررين، وفقا للوكالة، محمد عزو وعماد الدقاق وشادي أسود وجبر الجاسم وسليمان عثمان ونزار صفوق وحسام أحمد ويزن أحمد و مازن محمود وعهد سلوم وباسم سلوم وفادي قدور و محمد خرما و زهير العلي وحسن ياسين وماجد هنا وشادي مقصود ومعن معيطة وياسر محمد وحاتم مطر و وائل عبيد و محمد هيثم قطرميز ومحمد محي الدين نابلسي وفادي خضر الحبش و سليمان سليمان وعبد الرحمن حسحس.

وكان الجيش النظامي تمكن السبت الماضي من تحرير 8 مختطفين، كما حرر الخميس 13 مختطفا، كانوا محتجزين لدى المجموعات في الغوطة.

وفي سياق متصل، بينت الوكالة أن "100 حافلة على متنها 6749 شخصاً بينهم 1620 مسلحاً من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية غادرت إلى إدلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري".

وخرجت خلال اليومين الماضيين دفعتان من المسلحين مع عائلاتهم في جوبر وعربين وزملكا وعين ترما باتجاه محافظة ادلب .

وبدأ الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، حملة عسكرية عنيفة في الغوطة، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاث جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.

وبات الجيش النظامي يسيطر على نحو 90% من مساحة الغوطة الشرقية، بعد حملات عسكرية ومعارك مع انسحاب عدد كبير من مسلحي المعارضة وعوائلهم باتجاه محافظة إدلب .

ولم يتبق في يد المعارضة من الغوطة الشرقية سوى مدينة دوما التي تسيطر عليها جماعة "جيش الإسلام"، حيث لاتزال تجري مفاوضات تسوية بشأن البلدة تقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وإجلائهم من المنطقة.