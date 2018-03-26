أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الاثنين، ان مناطق جنوب دمشق والقلمون الشرقي في ريف دمشق ستكون المحطة المقبلة بعد الغوطة الشرقية.

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وقال ممثل قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أليكسندر إيفانوف عبر صفحة القناة المركزية لقاعدة حميميم ان" المحطة القادمة بعد الغوطة الشرقية، ستكون جنوب دمشق ومنطقة القلمون الشرقي وذلك بعد أن أعلنت معظم مناطق درعا قبولها ببرنامج المصالحة الروسي".

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية،حيث تعرضت مناطق مناطق جنوب دمشق منذ ايام لعمليات عسكرية، ومعارك بين الجيش النظامي و "داعش" في حي القدم، وسط قصف طال الحي ومناطق قريبة منه كمخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن جنوب دمشق تمكن خلالها تنظيم "داعش" من السيطرة على القدم بحسب مصدر حقوقي معارض.

أما عدة مناطق في القلمون الشرقي، فتقع تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة، في حين يسيطر تنظيم "داعش" على منطقة الناصرية بالمنطقة.

وانضمت 18 مدينة وبلدة في محافظة درعا إلى نظام المصالحات المحلية واتفاق وقف الأعمال القتالية، بحسب ما اعلنته وكالة (سانا)، حيث تعتبر المنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة من المناطق الرئيسية في سوريا لا يزال عدد كبير من السكان فيها تحت سيطرة المعارضة .

