نفى "جيش الإسلام"، إحدى الفصائل الرئيسية للمعارضة في الغوطة الشرقية، يوم الاثنين، الانباء بخصوص التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن انسحاب مقاتليه من بلدة دوما بريف دمشق.

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وقال المسؤول السياسي بجماعة "جيش الإسلام", محمد مصطفى علوش,في تغريدة عبر صفحته (تويتر)، ان "الحرب النفسية لاتقل عن الحرب الميدانية واستخدام العدو للشائعات الكثيرة هو من هذا الباب".

وأكد علوش ان "ما نقلته وكالة ريا عن اتفاق مع الروس ونشرته وسائل الاعلام والقنوات رغم اننا أرسلنا النفي بشكل مباشر لكنهم لم ينشروه ونؤكد كذب هذه الاخبار جملة وتفصيلا".

وتضاربت الأنباء، في وقت سابق اليوم، حول موافقة "جيش الإسلام" على الخروج من الغوطة الشرقية، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن مسلحي "جيش الإسلام" أعربوا عن جاهزيتهم لتسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من غوطة دمشق الشرقية، في وقت نفت فيه مصادر المعارضة تلك الأنباء.

وكان "جيش الاسلام" ، اعلن يوم الأحد، رفضه الانسحاب من مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، داعياً الفصائل المعارضة في الجنوب السوري للتحرك نصرةً للغوطة.