كشفت هيئة شبه رسمية تتبع الأمم المتحدة يوم الاثنين، ان الادلة على ارتكاب جميع الاطراف المتحاربة في سوريا "جرائم حرب" تعد "هائلة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير اعدته القاضية الفرنسية السابقة كاثرين مارشي أوهل، وفريقها جاء فيه ان " الافادات وحجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن".

وأضاف التقرير "ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة، نظرا لعددها الهائل"، مشيرا الى ان الفريق "يتوقع الانتهاء قريبا من اتفاق مع لجنة التحقيق بشأن سوريا للحصول على الشهادات والأدلة التي جمعها هذا الفريق المنفصل من المحققين التابعين للأمم المتحدة خلال السنوات الست الماضية".

وكان تقرير صدر منتصف الشهر الجاري اتهم من خلاله محققون امميون، القوات النظامية والمعارضة المسلحة بارتكاب انتهاكات من عنف واعتداء جنسي.

وسبق ان اتهمت الامم المتحدة في تقرير لها نشر مؤخرا أطراف الصراع في سوريا بمواصلة ارتكاب "عنف جنسي" في شكل "تكتيك حربي ممنهج"، مشيرة الى ان النساء والفتيات هن الأكثر عرضة لمثل هذه الانتهاكات.

وسلطت عدة منظمات دولية مؤخرا الضوء على الانتهاكات وعمليات التعذيب التي يتعرض لها السوريين لاسيما المحتجزين من قبل اطراف النزاع بسوريا.