بدأت انتخابات الرئاسة في مصر، يوم الاثنين، يتنافس فيها المرشحان وهما الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي و موسى مصطفى موسى رئيس "حزب الغد".

وذكرت وسائل اعلام ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في مصر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

وأدلى السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى مقار الانتخاب بحي مصر الجديدة، ساعياً للفوز بولاية ثانية، في الوقت الذي دعا معارضون إلى مقاطعة الانتخابات.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في هذه الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام متتالية بدءاً من يوم الاثنين.

ومن المقرر، إعلان نتائج الانتخابات في الثاني من نيسان المقبل، وإذا لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 ستجرى جولة إعادة في 24 من الشهر ذاته.

ورفعت قوات الأمن المصرية من الشرطة والجيش المكلفة بتأمين الانتخابات حالة الاستعداد بين صفوفها قبل ساعات من بدء التصويت، حيث يؤمن العملية الانتخابية مئات الآلاف من جنود الجيش والشرطة.

وتشارك 9 منظمات عربية ودولية، ونحو 50 منظمة غير حكومية محلية، فضلا عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، في مراقبة عملية التصويت على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفا ، بإشراف 17 ألف قاض.

ويتنافس على الرئاسة مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، بينما يغيب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد ودعوات للمقاطعة.

سيريانيوز